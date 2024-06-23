ماغي بو غصن تكشف مفاجآت صادمة عن زواجها الأول

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن مفاجآت صادمة حول تجربة زواجها الأول، مشيرة إلى أنها تعرضت للخيانة، وكانت ضحية للعنف المنزلي.

وأوضحت ماغي لأول مرة في لقاء مع الإعلامية رضوي الشربيني على قناة (CBC) أن زواجها الأول لم ينجح وقررت تجاوز تلك التجربة من أجل البحث عن حياة جديدة في بيئة صحية.

وأشارت ماغي إلى أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل، مؤكدة أنها لا تحب استرجاع تلك الفترة من حياتها.

وعن فترة مرضها، قالت الفنانة اللبنانية إنها أصيب بورم خطير في المخ، وكانت حينها تصور عملا كوميديا.

وأكدت أن الأمر كان صعبا للغاية عليها وجعلها تشعر بمعاناة شديدة نفسيا وجسديا، وبعدما انتهائها من التصوير تواصلت مع الأطباء، ونجح الأطباء في استئصال الورم بعد تجربة مؤلمة.

وحول اتهامها بأنها اختارت زوجها الثاني جمال سنان من أجل المصالح إذ يعمل منتجا فنيا، قالت: "زوجي لم يكن منتجا وكان فقط موزع أفلام سينما في الشرق الأوسط عندما تزوجنا، ولم يمنعني من التمثيل وقت زواجنا وكان يعيش في أمريكا وبعدها قرر الدخول إلى عالم الإنتاج".

يذكر أن ماغي حمست متابعيها لمقابلتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، من خلال فيديو شاركته عبر صفحتها في إنستغرام، سلطت فيه الضوء على مدى انسجامها مع المذيعة المصرية الشهيرة بإثارة الجدل.