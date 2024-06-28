فيديو مثير للجدل في تونس.. رجل يتهم زوجته الممرضة بسرقة الأدوية

وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات والتفاعلات، حيث أثنى البعض على موقف الزوج الذي فضل المصلحة العامة، بينما انتقده آخرون واعتبروه تصرفًا انتقاميًا ناتجًا عن خلاف بين الزوجين.

وفتح الفيديو نقاشًا حول التصرف في الأدوية في المستشفيات العامة ومشاكل الفساد المرتبطة بها.

وعلق الناشط منصف ملاط بأن الزوج شريك في الجريمة لأنه تستر على أفعال زوجته سابقًا، ودعا إلى تحقيق موسع في التجاوزات المشابهة. بينما انتقد المدون سيف الهاني تصرف الزوج بفضح زوجته، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل إقناعها بالتوقف عن هذه الممارسات.

ومن جانبه، رأى الناشط بديع حمدي أن الزوج صاحب مبدأ لتحمله المسؤولية ومنع سرقة أدوية المرضى.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس فتح تحقيق إداري وأمني للتأكد من صحة ما ورد في الفيديو، واستدعت الممرضة وزوجها للتحقيق.