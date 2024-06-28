فيديو مثير للجدل في تونس.. رجل يتهم زوجته الممرضة بسرقة الأدوية
فتحت السلطات الصحية بمحافظة صفاقس التونسية تحقيقًا في مقطع فيديو يظهر اتهام زوج لزوجته بسرقة أدوية ومعدات طبية من المستشفى الذي تعمل فيه كممرضة.
وأظهر الزوج في الفيديو مجموعة من الأدوية والمعدات الطبية، مدعيًا أن زوجته خزنتها في المنزل وحولته إلى ما يشبه الصيدلية.
ودعا الزوج خلال المقطع المثير للجدل، رئيس الدولة ووزير الصحة للتدخل العاجل.
وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات والتفاعلات، حيث أثنى البعض على موقف الزوج الذي فضل المصلحة العامة، بينما انتقده آخرون واعتبروه تصرفًا انتقاميًا ناتجًا عن خلاف بين الزوجين.
وفتح الفيديو نقاشًا حول التصرف في الأدوية في المستشفيات العامة ومشاكل الفساد المرتبطة بها.
وعلق الناشط منصف ملاط بأن الزوج شريك في الجريمة لأنه تستر على أفعال زوجته سابقًا، ودعا إلى تحقيق موسع في التجاوزات المشابهة. بينما انتقد المدون سيف الهاني تصرف الزوج بفضح زوجته، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل إقناعها بالتوقف عن هذه الممارسات.
ومن جانبه، رأى الناشط بديع حمدي أن الزوج صاحب مبدأ لتحمله المسؤولية ومنع سرقة أدوية المرضى.
وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس فتح تحقيق إداري وأمني للتأكد من صحة ما ورد في الفيديو، واستدعت الممرضة وزوجها للتحقيق.