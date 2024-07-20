نقلت، ليلة أمس الجمعة، أسرة مغربية مكونة من 11 فردا إلى الطوارئ، في مدينة سطات، على إثر تعرضهم لتسمم غذائي حادّ بعد تناولهم أكلة "الرفيسة".

وحسب المعطيات الأولية، فقد بدت على أفراد الأسرة (6 إناث و5 ذكور) أعراض التسمم بعد تناول هذه الأكلة الشعبية، من قبيل المغص الحاد، والغثيان، وآلام في البطن والرأس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراد الأسرة تلقوا الإسعافات الأولية من قبل الطاقم الطبي، الذي قرر الاحتفاظ بهم في قسم الطوارئ تحت الرقابة الطبية، في انتظار استقرار حالتهم الصحية، قبل مغادرة المستشفى.

وشهد قسم الطوارئ في مستشفى "الحسن الثاني"، استنفارًا طبيًّا بسبب واقعة التسمم.

من جهتها، فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

و"الرفيسة" من الأكلات الشعبية المغربية، ومن مكوناتها الدقيق، والحلبة، والعدس، والفول، وخلطة توابل تعرف باسم «رأس الحانوت» أو «المساخن»، إضافة إلى اللحوم، وعادة يتم استخدام الدجاج.