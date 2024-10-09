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هبوط اضطراري لطائرة تركية بعد وفاة قائدها

هبوط اضطراري لطائرة تركية بعد وفاة قائدها
الخطوط الجوية الرتكية المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 11:42 ص

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن طيارا توفي في أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في نيويورك الأربعاء.

وكتب الناطق باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عبر منصة "إكس" أن الطائرة التي أقلعت مساء الثلاثاء من سياتل، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، كانت متجهة إلى إسطنبول.

وأوضح الناطق باسم الشركة أن "قائد طائرتنا من طراز إيرباص 350 في الرحلة "تي كاي 204" تعرض للإغماء في أثناء الرحلة. وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر أعضاء قمرة القيادة (المكونة من طيارين اثنين آخرين) القيام بهبوط اضطراري، لكن طيّارنا فارق الحياة قبل الهبوط".

ولفتت الشركة التركية إلى أن الطيار، البالغ 59 عاماً، اجتاز بنجاح الفحص الطبي الدوري في أوائل آذار/مارس.

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