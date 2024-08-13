أشاد المرشح الأمريكي دونالد ترامب بنائبة الرئيس كامالا هاريس، وشبهها بزوجته ميلانيا ترامب، خلال حديث جديد له مع إيلون ماسك عبر منصة إكس.

وجاءت تصريحات ترامب بعد جلسة نقاشية أجراها مع ماسك، تطرقا خلالها للحديث عن غلاف مجلة Time، الذي تضمن صورة لهاريس.

وأشار ترامب إلى أن غلاف المجلة، الذي حمل عنوان "لحظتها" Her Moment، أظهر هاريس بملامح قريبة من زوجته ميلانيا ترامب، قائلاً "إنها تبدو وكأنها أجمل ممثلة على الإطلاق".

واختتم ترامب تعليقه بالقول "إنها امرأة جميلة، لذا سنترك الأمر عند هذا الحد".

وفي المقابلة التي استمرت ساعتين على منصة "إكس"، ناقش ترامب وماسك مواضيع متنوعة، أبرزها تغطية وسائل الإعلام للانتخابات الأمريكية.