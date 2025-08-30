"رائد الكلاسيكية".. رحيل الموسيقار الإيراني البارز أحمد بجمان

صحة غزة: وفاة 10 بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية
توفي أحد أبرز أعلام التأليف الموسيقي في إيران، الموسيقار أحمد بجمان، عن عمر ناهز 90 عاماً، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم السبت.
وبحسب مصادر قريبة من عائلته، تقرر أن يدفن جثمانه في الولايات المتحدة، دون نقله إلى إيران.
وُلد أحمد بجمان عام 1935 في مدينة لار جنوبي إيران، ويُعد من أهم رواد الموسيقى الكلاسيكية الإيرانية.
تلقى تعليمه الأولي في طهران على يد موسيقيين كبار، مثل حشمت سنجري وبرويز منصوري وحسین ناصحي، وشارك في عزف الأوركسترا السيمفونية الإيرانية قبل أن يسافر لإكمال دراساته العليا في الخارج.
وخلال مسيرته، قدّم بجمان أعمالاً موسيقية متنوعة، شملت الأوبرا، والسمفونيات، والباليه، وموسيقى الأفلام، إلى جانب مؤلفات مستلهمة من التراث الإيراني.
كما أسهم في التدريس والبحث الموسيقي، وكان له دور بارز في تكوين جيل جديد من الموسيقيين الإيرانيين.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه "برحيل أحمد بجمان، تخسر الساحة الموسيقية الإيرانية والعالمية أحد أبرز رموزها في مجال الموسيقى الكلاسيكية".