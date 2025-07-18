"مهدد بالانقراض".. الفلسطيني سعيد زاغا ينافس بفينيسيا السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن قائمة أفلام مسابقة آفاق Orizzonti Corti، في الدورة الـ 82 المقرر إقامتها في الفترة من 28 أغسطس المقبل إلى 6 سبتمبر من العام الجاري.

وتضمنت القائمة 14 فيلما من بينها الفيلم العربي "ذئاب" أو "مهدد بالانقراض" للمخرج الفلسطيني سعيد زاغا، الذي يُمثل العرب في المسابقة المخصصة للأصوات الجديدة والتجريبية في السينما العالمية.

وبحسب آراء إعلامية مطلعة، فإن اختيار فيلم "ذئاب" ضمن قائمة مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، يمثل حضورًا بارزًا للسينما العربية المستقلة، في واحدة من أهم مسابقات الأفلام القصيرة بالمهرجانات والمحافل السينمائية العالمية.

وفي 20 دقيقة فقط، تمتد قصة فيلم "مهدد بالانقراض" التي تعرض دراما إنسانية، حيث تدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة فقط، تتقاطع فيها قصص شخصيات مع بعضها البعض في بيئة غامضة تعكس أجواء قلق وتوتر نفسي.

يُشار إلى أن فيلم "ذئاب" من بطولة ماريا زريق، وعلي سليمان، ويمني مروان، وجمال مري، وإسلام العوضي وآخرين، ومن إخراج الفلسطيني سعيد زاغا، الذي تتميز أعماله بتسليط الضوء على قضايا مجتمعية وسياسية معقدة، والفيلم من إنتاج مشترك بين فرنسا، والأردن، وفلسطين، والمملكة المتحدة.