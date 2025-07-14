اختيار قبائل وهمية في مسرحية استعراضية راقصة بالكويت

اختار صُناع مسرحية استعراضية كويتية، تتضمن فقرات رقص وغناء كثيرة، قبائل وهمية في أحداث عملهم الفني الذي سيُعرض الشهر المقبل في البلاد.

وتحمل المسرحية اسم "القبائل"، وهو العنوان النهائي للعمل بعد أن كان تحت اسم "الزنوج" قبل قرار تغييره في اتفاق بين صُناع المسرحية الاستعراضية المرتقبة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها عدد من المشاركين في "القبائل"، الاستعدادات النهائية لعرض المسرحية، بما في ذلك تصوير مقاطع ترويجية للعمل والإعلان عنه للجمهور.

ووفق صورة الإعلان الرسمي للمسرحية (البوستر)، ومقطع فيديو لتصوير فيديو ترويجي، يرتدي المشاركون في المسرحية، ومن الجنسين، أزياء بعيدة تماماً عن أزياء القبائل المعروفة في الكويت والمنطقة.

وكرَّر عدد من صُنّاع المسرحية، في تصريحاتهم عنها خلال الفترة الماضية، أنها قصة وهمية ولا تمت للواقع بصلة.

وقال الفنان الكويتي، عبدالرحمن العقل، إن قصة مسرحية "القبائل" من وحيّ الخيال، كما أنها لا تمت بصلة لأي قبيلة عربية في الواقع.

وأضاف الفنان القدير في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية، أن المسرحية تتحدث عن 3 قبائل متنازعة، وقد صُنعت بحب وبفكر جديد، وتحوي قيماً اجتماعية عميقة، كما تحمل رسائل مهمة حول التلاحم ونبذ الخلافات.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن الفنانة هنادي الكندري، قولها إن "القبائل" تحتوي العديد من المعاني والقيم الجميلة التي تعرض على امتداد مشاهد العمل؛ ما دفعها لتأجيل سفرها هذا الصيف والبقاء في الكويت للمشاركة في البروفات.

ويتخلل المسرحية الاستعراضية الراقصة، 18 أغنية، وبجانب العقل والكندري، يشارك في "القبائل": أحمد بن حسين، وغرور صفر، وعبدالعزيز العنزي، وزهراء دهراب، وغيرهم.

والمسرحية التي كتبها محمد المهدي ويخرجها خالد العبيد، موجهة للأطفال والعوائل على حدٍّ سواء، وستُعرض على مسرح نقابة العمال في محافظة حَوَلّي.