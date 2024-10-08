عبير نعمة تكشف لـ"إرم نيوز" قرارها النهائي بشأن حفل مهرجان الموسيقى العربية

أكدت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مشاركتها في الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي يُفتتح في مصر يوم 11 أكتوبر الجاري، بعد اعتذار وائل جسار وعاصي الحلاني عن حفلاتهما في هذا المهرجان العريق؛ بسبب الأوضاع في لبنان.

وكانت عبير نعمة قد أعلنت مُنذ أيام تبرعها بأجرها من الحفل الغنائي لمُتضرري الحرب في لبنان.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع عبير نعمة، أكدت المطربة اللبنانية أن حفلها الغنائي بالمهرجان لا يزال قائماً كما هو، ولا نية لها للاعتذار عن المشاركة.

وقالت عبير نعمة: "موقفي واضح مُنذ البداية، لقد أعلنت تبرعي بأجري لمُتضرري الحرب في لبنان، الفن ليس فقط للترفيه، هو رسالة ونستطيع أن نوصل من خلاله ما نُريد، إذ يرافقنا بكل الأحوال، سواء الحزينة أو السعيدة".

وأبرزت عبير نعمة طبيعة الهوية الخاصة بحفلاتها الغنائية، وقالت: "لا أغني حفلات راقصة، بل أقف على مسرح دار الأوبرا المصرية، وهذا هو الخط الخاص بي، أقدم دائما حفلاتي في أماكن راقية، والفن رسالة عظيمة وثقافة إنسانية، وهو اللغة التي أحكيها، ومن خلال ذلك أستطيع أن أُقدم دعما ولو بسيطا للبنان، والتبرع بأجري لصالح المُتضررين".

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وأكدت نعمة أن إحياء الحفل الغنائي الخاص بها في مهرجان الموسيقى العربية سيكون بمثابة إرسال رسالة تحية وسلام من القاهرة إلى لبنان.

وأضافت أن "الموسيقى لغة عالمية واحدة، ومن خلال الحفلات الموسيقية الراقية يمكن تقديم الدعم بحفلات موسيقية لا تشهد الرقص أو الاستعراض، بل الغناء وتوجيه التحية فقط لبيروت"، وفق قولها.

يُشار إلى أنه من المُقرر أن تُحيي عبير نعمة حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، بمُصاحبة أوركسترا "سيني سيمفوني"، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ويُفترض أن تحضر عبير نعمة إلى القاهرة قبل الحفل الغنائي بيوميْن على الأقل، من أجل إجراء البروفات التحضيرية للحفل الغنائي الضخم لصاحبة الصوت الذهبي، التي تشدو بأغنيات تُعبر عن هوية موسيقية خاصة وفريدة من نوعها.