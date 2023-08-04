رومانيا ترفع الإقامة الجبرية عن المؤثر أندرو تيت

أعلنت محكمة الاستئناف في رومانيا، الجمعة، رفع قرار وضع المؤثر البريطاني الأمريكي أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية في رومانيا، بانتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالبشر والعنف الجنسي في بريطانيا، مع وضعه تحت إشراف قضائي.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن تريستان شقيق تيت وشركاء مفترضين آخرين، أوقفوا بصورة متزامنة، معنيون أيضاً بهذا الإجراء الأقل تقييداً، والذي يسري لمدة 60 يوما اعتبارا من الجمعة.

ويتوجب على أندرو تيت (36 سنة) وشقيقه تريستان (34 سنة) أن يحضرا بانتظام إلى مركز الشرطة، ولا يسمح لهما بمغادرة منطقة بوخارست، من دون موافقة القاضي، وليس لديهما الحق في مقابلة المتهمين الرومانيين في القضية.

وقال الناطق باسم الشقيقين: "نعرب عن خالص امتناننا للنظام القضائي الروماني لمراجعته العادلة. هذه النتيجة تسمح لنا بالاعتقاد أن هناك تطورات إيجابية أخرى تلوح في الأفق، وأن الحقيقة بدأت تتكشف".