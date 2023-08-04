رومانيا ترفع الإقامة الجبرية عن المؤثر أندرو تيت
أعلنت محكمة الاستئناف في رومانيا، الجمعة، رفع قرار وضع المؤثر البريطاني الأمريكي أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية في رومانيا، بانتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالبشر والعنف الجنسي في بريطانيا، مع وضعه تحت إشراف قضائي.
وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن تريستان شقيق تيت وشركاء مفترضين آخرين، أوقفوا بصورة متزامنة، معنيون أيضاً بهذا الإجراء الأقل تقييداً، والذي يسري لمدة 60 يوما اعتبارا من الجمعة.
ويتوجب على أندرو تيت (36 سنة) وشقيقه تريستان (34 سنة) أن يحضرا بانتظام إلى مركز الشرطة، ولا يسمح لهما بمغادرة منطقة بوخارست، من دون موافقة القاضي، وليس لديهما الحق في مقابلة المتهمين الرومانيين في القضية.
وقال الناطق باسم الشقيقين: "نعرب عن خالص امتناننا للنظام القضائي الروماني لمراجعته العادلة. هذه النتيجة تسمح لنا بالاعتقاد أن هناك تطورات إيجابية أخرى تلوح في الأفق، وأن الحقيقة بدأت تتكشف".
وقبض على الأخوين تيت في نهاية كانون الأول/ديسمبر، وأمضيا 3 أشهر في الحبس الاحتياطي، قبل وضعهما قيد الإقامة الجبرية التي اعترضا عليها في مناسبات عدة. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.
وبحسب الصحيفة، عرف أندرو تيت بداية عبر مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" عام 2016 في بريطانيا، لكن سرعان ما استبعد من البرنامج بسبب انتشار مقطع فيديو يظهره يضرب امرأة.
وتحول تيت بعد ذلك إلى الشبكات الاجتماعية، حيث ينشر مقاطع مصورة يتباهى فيها بعرض عضلاته ويدخن السيجار، مثيراً إعجاب ملايين المراهقين بسياراته الفاخرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن "تيت يروج في فيديوهاته لنظريات ذكورية ويقدم النصائح للرجال لمساعدتهم على أن يصبحوا أثرياء، واسمه من أكثر الأسماء التي تم البحث عنها على غوغل".
وعُلق عمل حساباته في الماضي على شبكات اجتماعية عدة بسبب تصريحات "معادية للنساء".
وأعيد تفعيل حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه ما يقرب من 7 ملايين مستخدم، بعدما اشترى الملياردير إيلون ماسك الشبكة الاجتماعية التي بات اسمها الرسمي "إكس".
المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية