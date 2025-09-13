محامي "ابنة مبارك" يكشف إجراءات ما بعد الحكم بسجنها سنتين

وصف أحمد مهران، محامي دفاع البلوغر المصرية مروة يسري المعروفة بـ "ابنة مبارك"، الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بأنه حكم قاسٍ.

وأوضح دفاع مروة لـ"إرم نيوز" أنه ستُتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في الحكم والسعي للحصول على براءتها، مشيرًا إلى أنه سيتقدم باستئناف خلال الشهر المقبل أمام محكمة أعلى درجة، ما يعني تعليق تنفيذ الحكم وإلغاء أثره مؤقتًا حتى صدور قرار جديد.

وأضاف المحامي: "فريق الدفاع يقف مع موكلتنا قلبًا وقالبًا ولن نتخلى عنها حتى صدور حكم جديد".

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت، اليوم السبت، بحبس البلوغر مروة يسري سنتين وفرض غرامة 100 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، بعد اتهامات مروة لوفاء خلال بث مباشر على "تيك توك" بتورطها في تجارة الأعضاء البشرية وبيع أعضاء لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا.

وخلال الجلسات السابقة، بدت مروة متأثرة ونادمة، وطلبت كأس ماء بصوت مسموع قبل أن يغشى عليها لدقائق، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا لمنحها استراحة لحين استقرار حالتها الصحية.