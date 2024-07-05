لأول مرة.. أسماء جلال ترد على جدل تشبيهها بمايكل جاكسون

ردّت الفنانة المصرية أسماء جلال على الجدل الذي أثير، مؤخرًا، حول تشبيهها بمايكل جاكسون، بعد نشرها صورة لها تشبهه عبر حسابها على إنستغرام، وأشارت إلى أنها تستمتع "باللعبة الحلوة"

وقالت أسماء جلال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي: "مش عارفة إيه بداية الموضوع بس فجأة لقيت الدنيا كلها أسماء جاكسون أو مايكل جاكسون الغلابة، وقلت يمكن عشان بحب مايكل جاكسون وبعدها لقيت صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي دمجًا بين صورتي وصورته، ومضايقتش خالص، والصورة لذيذة وبتضحك".

وتطرقت الفنانة المصرية إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها برجل أعمال شهير، مشيرة إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأما عن مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" قالت: "أنا بحب ولاد رزق الأجزاء إللي فاتت ولما طارق العريان كلمني عن الجزء ده تحمست جدًا وقلت له موافقة، وأنا اشتغلت مع عمرو يوسف قبل كده في مسرحية، وهو حد لذيذ أوي، والطاقة بتاعته حلوة".

وعن الشخصية التي قدمتها في الفيلم، أوضحت: "فكرنا الشخصية دي تكون إيه، هل تكون رقاصة، وقلت له لأ مش عاوزة، قال نصابة؟ قلت تمام أو رقاصة محترمة، الرقاصة إللي بتلبس ثوبًا تحت بدلة الرقص".

وتابعت: "شخصية ربيع إللي بيقدمها عمرو يوسف في المسلسل بيعمل كل حاجة غلط ولكن مش عارفة أمسك عليه حاجة، بس حاسة وفي الحقيقة ممكن أي واحدة يضحك عليها، شاكيرا نفسها انضحك عليها".