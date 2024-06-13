مصر.. القبض على مدرب "كيك بوكس" بتهمة التحرش بقاصرات
قررت السلطات الأمنية في مصر حبس مدرب "كيك بوكس" شهير أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من ذوي الضحايا تفيد بشكوى فتيات من صدور سلوكيات وتصرفات غير لائقة من جانب المدرب بحقهن، داخل إحدى صالات التدريب في القاهرة.
وتبين أن الشكوى جماعية، وجاءت بعد صعوبة شديدة بسبب حالة الصدمة والخوف التي سيطرت على الضحايا.
واعتبرت عائلات الضحايا أن المتهم خان الأمانة، وتحول من شخص موثوق به إلى مجرم يستحق أقسى العقاب.
وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرب الذي يحظى بشهرة واسعة في هذا المجال.
وتوالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو الفتيات عموما والقاصرات على نحو خاص إلى التحرك حالا إذا ما تعرضت إحداهن إلى أي سلوك مشين، سواء بالتوجه إلى النيابة العامة مباشرة أو إرسال رسالة على رقم الهاتف.