مصر.. القبض على مدرب "كيك بوكس" بتهمة التحرش بقاصرات

وتبين أن الشكوى جماعية، وجاءت بعد صعوبة شديدة بسبب حالة الصدمة والخوف التي سيطرت على الضحايا.

واعتبرت عائلات الضحايا أن المتهم خان الأمانة، وتحول من شخص موثوق به إلى مجرم يستحق أقسى العقاب.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرب الذي يحظى بشهرة واسعة في هذا المجال.

وتوالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو الفتيات عموما والقاصرات على نحو خاص إلى التحرك حالا إذا ما تعرضت إحداهن إلى أي سلوك مشين، سواء بالتوجه إلى النيابة العامة مباشرة أو إرسال رسالة على رقم الهاتف.