البلاغات مستمرة.. حظر "تيك توك" أمام القضاء المصري

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة 9 سبتمبر المقبل للنظر في الدعوى المقامة من المحامي الدكتور أحمد مهران بحجب منصة "تيك توك"، أو وضع ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية صارمة تنظم المحتوى المنشور عليها بما يتماشى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري والمبادئ الدينية.

واختصم مهران في دعواه كلًّا من رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالباً بإلزامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المحتوى على المنصة.

ومن المتوقع أن تكون تلك الجلسة حاسمة في تحديد مصير تطبيق "تيك توك "في مصر، خاصة بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من أشهر صناع المحتوى على هذا التطبيق بتهم تتعلق بخدش الحياء ونشر الفسق والفجور وتقديم محتوى مسيء.

وفي سياق متصل، تواصلت البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بمصر ضد عدد من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تقدم المحامي المصري أحمد عاشور ببلاغ رسمي يتهم فيه البلوغر المعروفة بـ"نوجا"، صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" على يوتيوب، بنشر محتوى يتعارض مع القيم والأخلاق العامة، ويحتوي على ألفاظ وأفعال من شأنها خدش الحياء والإساءة للآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام منصات التواصل وشبكات الاتصالات.

كما تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ ضد البلوغر المعروف باسم "الشيخ أحمد علي" وصديق البلوغر المعروف بـ"شاكر محظور دلوقتي"، إضافة إلى بلوغر تُدعى "د. كابي"، متهمًا إياهم بنشر محتوى يجمع بين الدجل والشعوذة والتحريض على الفسق، إلى جانب دمج إيحاءات وإساءات إباحية تحت غطاء رموز دينية، في انتهاك واضح لقوانين النشر الإلكتروني، وفقا لنص البلاغ.