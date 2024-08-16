كشفت البلوغر السورية نارين بيوتي، عن سبب غيابها الفترة الأخيرة عن الظهور، مشيرة إلى أنها شعرت بالتعب، وحين خضعت للفحوصات تبين وجود ثلاث نقاط بيضاء على الدماغ.

وظهرت نارين بيوتي من داخل المستشفى في فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، مرفقة الفحوصات التي خضعت لها.

وعلقت عليها بالقول: "اليوم اخدت قرار إني شارك معكم جزء من حياتي بالفترة الأخيرة وسبب ظهوري القليل على السوشيال ميديا الي انتو مالكم متعودين عليه بس صدقوني احيانا الظروف بتكون أكبر مننا".

وأضافت: "حاليا رح أخوض رحلة لمدة سنتين لحتى أتابع مع الدكتور لنتأكد انه ماله مرض مناعي وان شاء الله خير".

وقالت بيوتي موجهة حديثها لمتابعيها: "إذا حسيتوا شي غلط بجسمكن لا تتجاهلوه لأنه صدقوني جسمكم بيحكي معكن وانتبهوا لـ صحتكم الجسدية والنفسية".

وتلقت البلوغر الشهيرة سيلا من دعوات متابعيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، والعودة إلى متابعيها في أقرب وقت.