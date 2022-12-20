"حمية الأسد".. نظام غذائي جديد يثير الجدل

وتعرف هذه الحمية أيضاً باسم "حمية الحيوانات الآكلة للحوم"، وتتمثل بتقييد وجبات الطعام وتناول منتجات اللحوم والكبد والملح والماء فقط لعدة أسابيع، ومن ثم العودة التدريجية للنظام الغذائي العادي.

ويزعم متبعو "حمية الأسد" أن لها فوائد علاجية كبيرة، بما في ذلك علاج التهاب المفاصل، والحساسية وشحوب البشرة، والصداع والأرق، وتحسين الحالة المزاجية.

ولكن بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العديد من خبراء التغذية غير مقتنعين بهذه الحمية، كما يرفض الكثيرون اتباعها باعتبارها غير مستدامة وغير صحية.

وبدوره، حذر موقع "هيلث لاين" الطبي من أن "حمية الأسد" هي نظام غذائي لا يستند لحقائق علمية تفيد بأنه يساعد في تحسين الصحة.

قصة ظهورها

ويعود أصل هذه الحمية إلى مخرجة برنامج بودكاست الكندية ميخائيلا بيترسون، حيث وضعتها لأول مرة في عام 2018، وذلك حتى تعالج نفسها من مرض التهاب المفاصل المزمن الذي أصابها وهي في سن السابعة.