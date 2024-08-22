أمرت محكمة رومانية بوضع الشخصية المؤثرة على الإنترنت أندرو تيت قيد "الإقامة الجبرية" بمنزله بعد أن كان من بين آخرين تم احتجازهم في تحقيق يتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، حسبما قالت المتحدثة باسمه.

وكان اللاعب المحترف السابق في رياضة "كيك بوكسينج" وشقيقه تريستان من بين 6 أشخاص تم احتجازهم، الأربعاء، لمدة 24 ساعة، بعد أن أجرت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا 4 عمليات تفتيش لمنازل في مقاطعة "إيلفوف" وبلدية "بوخارست".

وطلبت إدارة مكافحة الإرهاب من محكمة بوخارست اعتقال الأخوين تيت لمدة 30 يوماً، لكن القاضي قرر وضع أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية وتريستان تحت الرقابة القضائية لنفس المدة، وفقاً لما قالته المتحدثة ماتيا بيترسكو.

وكتبت بيترسكو، في بيان: "يرحب الأخوان بالقرار وينفيان بشدة جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن هذه الاتهامات لا أساس لها ولا تدعمها أدلة قوية".

وتم بالفعل توجيه الاتهام إلى تيت في منتصف عام 2023 مع شقيقه وامرأتين رومانيتين بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتكوين تشكيل إجرامي لاستغلال النساء جنسيا، وهي الاتهامات التي نفوها.

وقبل احتجازهما الأخير، كان الأخوان يخضعان لحظر السفر، حيث كانا أحرارا في التنقل داخل رومانيا دون السماح لهما بمغادرة البلاد.

واكتسب تيت، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصف نفسه بأنه كاره للنساء، ملايين المعجبين من خلال الترويج لأسلوب حياة ذكوري للغاية يقول المنتقدون إنه ينتقص من قيمة المرأة.

وجاء في منشور على حساب تيت على منصة "إكس": "كل ما يحاولون فعله هو الإضرار باسمي بكل هذا الهراء"، دون تحديد من هم المقصودون بهذا الكلام.

وقالت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، في بيان، إنها أمرت باحتجاز 6 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم من ضمنها تشكيل جماعة إجرامية منظمة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالقصر، وممارسة الجنس مع قاصر وغسيل الأموال.