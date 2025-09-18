 الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة

logo
منوعات

محمد صبحي يعتذر عن حضور ملتقى لدعم أصحاب الهمم

محمد صبحي يعتذر عن حضور ملتقى لدعم أصحاب الهمم
الفنان المصري محمد صبحيالمصدر: متداولة
مصطفى القياس
مصطفى القياس

أعلن الفنان المصري  محمد صبحي اعتذاره عن عدم المشاركة في الدورة التاسعة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، المقرر انطلاق فعالياته غدًا الخميس، بسبب تعرضه لوعكة صحية يواصل على إثرها تلقي العلاج من منزله.

وأوضح صبحي، في تصريحات إعلامية، أنه أبلغ القائمين على الملتقى باعتذاره رسميًا، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لا تزال تستدعي المتابعة والعلاج، بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أسابيع، على حد قوله.

أخبار ذات علاقة

الفنان المصري محمد صبحي

بعد حريق بمسرحه... نيران في محيط فيلا الفنان محمد صبحي

ورغم تعذّره عن الحضور الشخصي، لم يتخلَّ الفنان عن المشاركة الرمزية، إذ أعدّ مقطعًا مرئيًا خاصًا بالملتقى، وأرسله إلى الإعلامية سهير عبد القادر، رئيسة مؤسسة "أولادنا"، ليتم عرضه خلال الافتتاح غدًا، تقديرًا منه للقائمين على الملتقى ودورهم في دعم ذوي الهمم، وفق تعبيره.

وكان من المقرر أن يشهد الملتقى تكريم الفنان محمد صبحي ضمن قائمة تضم ثمانية شخصيات فنية أسهمت بدعم ومساندة أصحاب الهمم في مجالات الفنون المختلفة، في حفل الافتتاح المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر الجاري.

أخبار ذات علاقة

إلهام شاهين تزور محمد منير بعد خروجه من المستشفى

محمد منير ومحمد صبحي يغادران المستشفى بعد تحسّن (صور)

وتجدر الإشارة إلى أن شهر أغسطس الماضي مثّل فترة عصيبة في حياة الفنان محمد صبحي، إذ شهد عدة أحداث متتالية، بدأت بدخوله المستشفى إثر وعكة صحية ألزمته الفراش لعدة أيام، ثم تعرض مسرحه بمدينة سنبل للفنون والزهور لحريق تمّت السيطرة عليه، قبل أن يندلع حريق آخر في محيط فيلته بطريق الإسكندرية الصحراوي، وفق وسائل إعلام مصرية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC