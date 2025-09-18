محمد صبحي يعتذر عن حضور ملتقى لدعم أصحاب الهمم

أعلن الفنان المصري محمد صبحي اعتذاره عن عدم المشاركة في الدورة التاسعة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، المقرر انطلاق فعالياته غدًا الخميس، بسبب تعرضه لوعكة صحية يواصل على إثرها تلقي العلاج من منزله.

وأوضح صبحي، في تصريحات إعلامية، أنه أبلغ القائمين على الملتقى باعتذاره رسميًا، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لا تزال تستدعي المتابعة والعلاج، بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أسابيع، على حد قوله.

ورغم تعذّره عن الحضور الشخصي، لم يتخلَّ الفنان عن المشاركة الرمزية، إذ أعدّ مقطعًا مرئيًا خاصًا بالملتقى، وأرسله إلى الإعلامية سهير عبد القادر، رئيسة مؤسسة "أولادنا"، ليتم عرضه خلال الافتتاح غدًا، تقديرًا منه للقائمين على الملتقى ودورهم في دعم ذوي الهمم، وفق تعبيره.

وكان من المقرر أن يشهد الملتقى تكريم الفنان محمد صبحي ضمن قائمة تضم ثمانية شخصيات فنية أسهمت بدعم ومساندة أصحاب الهمم في مجالات الفنون المختلفة، في حفل الافتتاح المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر أغسطس الماضي مثّل فترة عصيبة في حياة الفنان محمد صبحي، إذ شهد عدة أحداث متتالية، بدأت بدخوله المستشفى إثر وعكة صحية ألزمته الفراش لعدة أيام، ثم تعرض مسرحه بمدينة سنبل للفنون والزهور لحريق تمّت السيطرة عليه، قبل أن يندلع حريق آخر في محيط فيلته بطريق الإسكندرية الصحراوي، وفق وسائل إعلام مصرية.