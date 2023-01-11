إيدي ميرفي يسخر من "ويل سميث" في حفل غولدن غلوب

وما إن انتهي ميرفي من خطابه، حتى تعالت ضحكات الجمهور، كما صفق بعضهم له بحرارة فور مغادرته المسرح.

وفي مقطع الفيديو المتداول لميرفي على تويتر، تبين أن خطابه كان هادئا جدا، إلا انه رفع نبرته عندما ذكر ويل سميث، ما يشير إلى أنه قد يكون مستاءً من تصرفه.

يذكر أن الممثل الأمريكي ويل سميث كان صفع مقدم حفل الأوسكار كريس روك، بعد أن وجه الأخير تعليقا ساخرا لزوجته جادا بنكيت سميث حول قصة شعرها، التي اعتمدتها بعد إصابتها بمرض الثعلبة المناعي.

وبعد إثارته للجدل، قررت الأكاديمية منع ويل سميث من حضور أي مناسبات تابعة لها لمدة 10 سنوات، كعقاب على تصرفه.