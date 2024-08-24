علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري قائلة، إنها وزوجها أصدقاء قبل أن يكونا زوجين.

وردت أحلام على تدوينة كتبها عماد حواري تحدث خلالها عن العلاقة القوية التي تجمع أحلام بزوجها، قائلة: "الغالي عماد محبتي، أنا ومبارك مش فقط زوجين، أنا ومبارك أصدقاء بنا أشياء كثيرة حلوة، يكفي فاهد وفاطمة ولولو، هذيلا عيون وقلب وروح مبارك".

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وأضافت أحلام: "أنا طلبت منه ما ينزل أي شي بخصوص هالموضوع لكن هو رفض قال لي كل شي ولا انتي. هذي الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها".

وتابعت: "شكراً لك وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكراً لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير".

وكان مبارك الهاجري قد علق على أنباء انفصاله عن زوجته أحلام الشامسي، نافيًا هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

وقال مبارك الهاجري في تسجيل مصور: "تعرضنا أنا والغالية أم فاهد لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدًا عليهم".

وأوضح: "أنا والغالية روح واحدة والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ولا تصدق أي شيء يقال أنا والغالية لا يفرقنا إلا الموت".

وتداولت وسائل الإعلام المحلية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير خلال الأيام الماضية أنباء عن خلاف الفنانة أحلام الشامسي وزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، أثناء فترة الإجازة التي قضياها معًا.