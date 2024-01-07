بعد نسيان قارئ آيتين من القرآن.. "الأوقاف المصرية" تضع ضوابط لمنتسبيها

تحرص وزارة الأوقاف المصرية على تنظيم الأمور المتعلقة بالشعائر الدينية ومتابعة أداء الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر، وتتصدى للمخالفين بكل حزم، وذلك احترامًا للدين الإسلامي وقدسيته.

ومؤخرًا، أصدرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر قرارًا بوقف القارئ المشهور محمد حامد السلكاوي، وحذف اسمه من قائمة القراء في الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر.

وكان الشيخ السلكاوي ارتكب خطأ خلال تلاوته القرآن في صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، والتي تم بث شعائرها مباشرة عبر التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والحكومية.

ويتمثل الخطأ في نسيان السلكاوي آيتين سهوًا، ورفض العودة لتلاوتهما رغم تنبيهه من المصلين، واستجابت النقابة بتوقيف المقرئ لمدة ستة أشهر، مع تأكيد عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات ضد أي قارئ يرتكب أخطاء في تلاوة كتاب الله.