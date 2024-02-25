حديقة حيوان موسكو تقدم هدية للباندا كاتيوشا (فيديو)

قدمت حديقة الحيوانات في العاصمة الروسية موسكو، هدية متواضعة للباندا كاتيوشا، التي كانت أول مولود من نوعها في رحابها، بمناسبة بلوغها الشهر السادس من العمر.

وقالت سفيتلانا أكولوفا، المديرة العامة للمؤسسة، في قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن الباندا كاتيوشا، التي تعيش في حديقة حيوان موسكو، بلغت من العمر 6 أشهر، وحصلت على جزر كهدية بهذه المناسبة.