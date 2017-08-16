بحريني يكشف بالتفاصيل كيف زوّر وصفات طبية لمدمني المخدرات

قضت محكمة في البحرين بحبس شاب قام بتزوير وصفات طبية وبيعها للمدمنين لتمكينهم من شراء أقراص مخدرة، مدة سنة مع النفاذ.

وأقر المتهم في التحقيقات قيامه بتزوير الوصفات الطبية، عن طريق الماسح الضوئي، حيث يقوم باستخدام وصفات طبية حقيقية صادرة من مستشفيات خاصة، مكتوب فيها اسم الأقراص المخدرة، ويدخل فيها اسم المدمن بعد الاتفاق معه، ويعدل المعلومات الشخصية والتاريخ المكتوب إلى تاريخ حديث.

وكشف المتهم، بحسب موقع “الأيام نت”، قيامه بالتزوير مدة طويلة مقابل مبلغ مالي في كل مرة، وكان يرشد زبائنه على الصيدليات التي لا تدقق كثيرًا في صرف هذه النوعية من الوصفات الطبية.

وإثر بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة الفساد، بأن هناك من يقوم بتزوير وصفات طبية وبيعها للمدمنين الذين يقدمونها للصيدليات على أنها أصلية، أجرت الإدارة تحرياتها، حيث تبين لها أن المتهم متورط بهذه الجريمة.

يذكر أن المتهم، وهو شاب بحريني من المتعاطين للمخدرات ولديه 18 سابقة جنائية، فتم عمل كمين له والقبض عليه وهو متبلس ويحمل وحدة تخزين “فلاش ميموري” بها عدد من الوصفات الطبية المزورة.