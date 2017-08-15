بالفيديو.. مصرية تستنجد لمنع والد طفلها من بيعه

وجهت السيدة المصرية شيماء عبدالحميد استغاثة إلى قيادات الدولة المصرية لإنقاذ طفلها علي الذي لم يتجاوز عمره عامًا، بعد أن أخبرها زوجها بأنه قام ببيعه بمبلغ 100 ألف جنيه بل وحصل على 40 ألف جنيه دفعة أولى تمهيدًا لتسليمه لمن قام بشرائه.

وقالت والدة الطفل بعد ظهورها على الهواء مباشرة في برنامج ست الحسن على فضائية “اون.اي” إنها تزوجت من والد طفلها منذ قرابة عامين عرفيًا خوفا من انقطاع معاش والدها.

وأضافت السيدة أن زوجها ظل يتهرب من تسجيل الطفل بالسجلات الحكومية، و طلب منها مؤخرًا تصويره بالموبايل، ليأتي إليها بعد 4 أيام ويقول لها نصًا “علي جاب 100 ألف”، لتستفسر عن حديثه بعبارة “يعني إيه ؟” ليخبرها بأنه عرض صورة الطفل على من يريدون شراءه وحددوا مبلغ 100 ألف جنيه.

تستكمل الزوجة: “زوجي أبلغني أنه سيأخذ الطفل بالذوق أو بالعافية، وقال لي إنه يمتلك الأولاد وكذلك أنا ومن ثم لا مشكلة في بيع الطفل”.

وذكرت الزوجة أن طفلها لم يحصل على التطعيم الصحي مثل أي طفل كذلك لم يكمل العلاج الذي كان يتلقاه في مستشفى أبو الريش بالقاهرة لعدم وجود شهادة ميلاد.