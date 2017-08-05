حبس عجوز مصري اغتصب حفيدته أكثر من مرة

قررت النيابة العامة في مصر، حبس رجل مسنّ (73 عاماً)، ثبت اغتصابه لحفيدته، التي لم يتجاوز عمرها 11 عاماً، أكثر من مرة، عقب العثور على الطفلة في حالة إعياء شديد.

وبدأت الواقعة، في محافظة الغربية، ببلاغ رسمي من والدة الطفلة اتهمت فيه جدّها باغتصابها أكثر من مرة، حيث وجدتها في حالة إعياء شديدة، لتؤكد الطفلة الحادثة.

وبعد التقدم بالبلاغ رسمياً، أثبتت التحريات وجمع المعلومات أن والدة الطفلة كانت تكلفها بالذهاب إلى جدها لإعطائه الطعام، إلا أنه كان يستغل ذلك بممارسة الجنس مع الطفلة وتهديدها حال كشفت الأمر.

وبالقبض على المتهم، أُجريت معه التحقيقات الأولية، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة القضية، وعرض الطفلة على الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل عن حالتها.