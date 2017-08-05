تهم الاغتصاب بمقر حزب سياسي تلاحق الدكتور الجامعي المصري ياسين لاشين

تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية قالوا إنها تعود لرئيس حزب 30 يونيو والدكتور بجامعة القاهرة ياسين لاشين وهو يساوم فتاة على ممارسة الجنس، ويبتز أخريات للحصول على رشاوى مالية.

وعبر موقع “فيسبوك” انتشرت تسريبات لمقاطع صوتية قال ناشطون إنها تعود للدكتور لاشين الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وهو يطلب من إحدى الطالبات خلع ملابسها تحت تهديد السلاح.

ووفق التسجيلات الصوتية التي سربها ناشطون، ابتز لاشين طالبات أخريات عبر مطالبته لهن بدفع أموال لقاء على مايبدو تسهيل نجاحهم في إحدى الدورات الامتحانية.

ولم تتمكن “إرم نيوز” من التأكد من صحة التسجيلات الصوتية المسربة التي تضمنت ألفاظا نابية وتعابير خادشة للحياء.

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ بعنوان “حاكموا_ياسين_لاشين” بعد انتشار التسريبات الصوتية، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات بحقه.

ونشرت طالبة تدعى إسراء المهدي، على حسابها الشخصي على “فيسبوك”، التسجيل واتهمت فيه لاشين باغتصاب طالبة وممارسة الرذيلة داخل مقر حزب 30 يونيو وإجبارها على التصوير عارية. منوهة أنه سيتم عرض كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي لم تحدد موعده.

ووفق تقارير محلية، كشفت الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الدكتور ياسين لاشين، موقوف عن العمل منذ أبريل الماضي للتحقيق معه في واقعة سابقة، مؤكدة أنه محال حاليا لمجلس تأديب.

وكان نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون البيئة والمجتمع، الدكتور سعيد الضو، أكد لموقع “مصراوي” أن الدكتور ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة محال للتحقيق أمام مجلس تأديب الجامعة بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته. منوها أنه تم تحديد جلسة 31 يوليو الماضي أمام مجلس التأديب للبت في الاتهامات المنسوبة إليه، ولكن الحالة الصحية للاشين منعت مجلس التأديب من الانعقاد.