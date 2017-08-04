تعبيرا عن غضبه من رفع أسعار التذاكر والازدحام.. مصري ينهي حياة سائق “أتوبيس”

مع الساعات الأولى لتطبيق زيادة في أسعار تذاكر الركوب، قتل مصري سائق “أتوبيس” نقل عام أثناء السير في شوارع القاهرة اليوم الجمعة، حيث انهال أحد الركاب بالضرب المبرح على السائق مستخدمًا عصا كانت موجودة خلف أحد مقعد “الأتوبيس”، ليسقطه جثة هامدة.

وانتقلت الجهات المختصة في منطقة مدينة نصر لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن سادت حالة من الفزع والخوف لدى الراكبين، خاصة السيدات والأطفال.

وأثبتت أقوال الركاب والتحريات أن مشاجرة وقعت بين المتهم “ع.ع – 42عامًا”، والمجني عليه “ع.أ – 47 عامًا” بعد مطالبة المتهم للمجنى عليه باتخاذ طريق آخر نتيجة الزحام المروري في طريق”شبرا-العاشر”، إلا أن السائق تمسك بالسير في خط السير المحدد له.

وذكر الشهود أن المشاجرة تطورت بين الطرفين، على إثرها قام المتهم بالإمساك بعصا خلف مقعد السائق، وانهال عليه بالضرب ليسقطه جثة هامدة غارقًا في الدماء، مؤكدين أن حالةً من الغضب انتابت الركاب بمجرد ركوب الأتوبيس بسبب زيادة سعر التذكرة بنسبة 50%.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم وتمت إحالته إلى قسم الشرطة لبدء التحقيق معه، وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن سبب الوفاة.

ورفعت الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة، أسعار تذاكر أتوبيس النقل العام 25% لتذكرة الركوب فئة 2 جنيه لتصبح جنيهين ونصف الجنيه، و50% لفئة 1 جنيه لتصبح جنيها ونصف الجنيه، بالرغم من نفي الحكومة تطبيق أي زيادة في أسعار التذاكر عقب قيام الحكومة للمرة الثانية في أوائل يوليو/تموز الماضي برفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات.