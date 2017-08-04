مصري يقتل شقيقه أمام والديه.. لهذا السبب

قتل مصري شقيقه بسلاح أبيض أمام والديه، ليتحول المنزل إلى بركة من الدماء، قبل قيام الأب بنقل نجله المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة بمجرد وصوله للمستشفى.

ووقعت الجريمة اليوم الجمعة، في محافظة المنوفية، حيث وصل الأب إلى مستشفى مركز الشهداء برفقة نجله البالغ من العمر 22 عامًا وكان مصابًا بعدة طعنات في مناطق متفرقة بالجسد، ليفارق الحياة على مدخل المستشفى، حيث تم إخطار رجال الشرطة والبحث الجنائي بالواقعة.

وتبين من المعلومات والمعاينة وسماع أقوال والد المجني عليه، أن نجله الآخرالبالغ من العمر 28 عامًا سدد الطعنات لشقيقه بعد خلافات عائلية، حيث تحدث المجني عليه مع والدته بطريقة أثارت غضب المتهم واعتبرها “غير لائقة”، ليعاقبه بشأن طريقة الحديث مع والدته، فيلقى مصرعه طعنًا بالسكين.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم بعد محاولته الهروب، حيث صرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه، بعد عرضها على الطب الشرعي.