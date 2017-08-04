محاولة تصفية “نزاع عائلي” بين كويتي و”نسيبه” تنتهي بجريمة

أدت خلافات بين كويتي وزوجته، إلى جدل حاد بين الزوج وشقيق زوجته، تسبب في إطلاق الزوج النار على كتف الأخير.

ونجا شقيق الزوجة من الموت بأعجوبة بعد أن تم إسعافه، فيما سارع الجاني إلى أحد مخافر الشرطة وهو يردد “لم أكن أقصد”.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني بحسب صحيفة “الراي”، إن “خلافًا دبّ بين زوجين حتى وصل كلاهما إلى طريق مسدود، فاتفق الاثنان على الطلاق، وعلى إثر هذا أوصل الزوج زوجته إلى بيت أهلها تمهيدًا لطلاقها، إلا أنه وجد شقيقها بانتظارهما، فطلب من الزوج الترجل للمناقشة حول الخلاف، وبحث حل له، غير أن الحوار لم يكد يبدأ حتى ارتفعت وتيرته، وازداد حدة، ليتطور بشكل مفاجئ إلى اندلاع شجار بين الزوج وشقيق الزوجة سقط من جرائه الأخير أرضًا”.

وتابع المصدر، إنه “حين سقط شقيق الزوجة على الأرض، سقط من جيبه مسدس، وانزلق بعيدًا، فحاول الزحف ليستحوذ عليه، لكن الزوج كان أسرع منه، فالتقطه، ثم في لحظة سدد طلقة اخترقت كتف شقيق زوجته، الذي أخذ يئن سابحًا بدمائه، ومن هول الصدمة، فرّ الجاني، منطلقًا خارج المنزل، تاركًا خلفه زوجته تستنجد بعمليات الداخلية لإنقاذ أخيها الذي كان لا يزال ينزف”.

وأكد المصدر، أن المجني عليه نجا من موت محقق، رغم حالته الصحية الصعبة، فيما قال الجاني، إنه لم يقصد إيذاء نسيبه، ولم يكن في نيته ارتكاب جريمته، ولكنه لما رأى المسدس، ومحاولة شقيق زوجته الوصول إليه، خشي مقتله، فبادر إلى التقاطه وأطلق عليه النار.