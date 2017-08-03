مدرس في البحرين يدهس زميله لهذا السبب

أجلت المحكمة الكبرى في البحرين قضية قيام مدرس “لغة عربية” (يبلغ 32 عاما من عمره) بدهس زميله في العمل إلى 25 سبتمبر/أيلول.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغا من المجني عليه يقول من خلاله إنه كان متوجها لمنزله وعندما أوقف سيارته وخرج قاصدا منزله، فوجئ بسيارة من نوع “شفروليه” قادمة نحوه بسرعة كبيرة والتي كان يستقلها المتهم وتعمد الاصطدام به، وتم على ذلك نقل المجني عليه للمستشفى.

وقال المجني عليه إنه كانت بينه وبين المتهم خلافات سابقة عندما كانا يعملان بمدرسة معا، وسبق له أن قام بتهديده بالتعرض له ولأفراد عائلته وأقاربه، بحسب موقع “الأيام نت”.

ونفى المتهم وجود خلافات بينه وبين المجني عليه، وقال إنه كان في حالة سهو وتعب أثناء القيادة وتفاجأ بالمجني عليه أمامه واصطدم به، مبينا أنه سبق وانتقل من المدرسة التي كان يعمل بها مع المجني عليه قبل شهرين.

وتعرض المجني عليه لإصابات متعددة جراء الحادثة، فيما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة اعتدائه على سلامة جسم المجني عليه وتسبب عاهة مستديمة له.