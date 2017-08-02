تفاصيل ودوافع قتل مصري زوجته اللبنانية في الكويت (فيديو غرافيك)

كشف المصري الذي قتل زوجته اللبنانية (أم أبنائه) في الكويت، أن الشك راوده عندما رأى شخصيْن ينزلان من سلم العمارة التي يسكن بها أثناء عودته من العمل.

وحسب رواية الزوج القاتل، زادت شكوكه حينما لم يجد أولاده في شقته، بل عند الجيران؛ حيث طلب من زوجته أن تقسم على القرآن الكريم بأن أحدًا لم يكن عندها في الشقة، فرفضت وهددته بالسكين، ما دفعه لحمل قطعة زجاج وضربها بها، لتسقط على الأرض، وتسقط من يدها السكين التي التقطها وأكمل بها جريمته.

وتحفظت الشرطة على الجاني، ونقلته إلى المستشفى لعلاج تقطع شرايين يده أثناء ضرب زوجته بالزجاج.

وخلّفت الجريمة البشعة طفلين يتيمين بلا مأوى بعد مقتل الأم والقبض على الأب، وتعتزم الجهات المعنية نقلهما إلى دار للرعاية، حيث لم تعثر الشرطة على أقارب لهما.