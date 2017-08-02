تعرف على عقوبة خليجي أدين بتهمة البصق على زوجته

قضت محكمة كويتية بتغريم مواطن كويتي 700 دينار كويتي (2700 دولار) عقوبة له على ضرب زوجته وسبها والبصق عليها مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وجاء الحكم بعد أن اطمأنت المحكمة لسلامة الأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت تورط الزوج بهذه الأفعال.

وقال وكيل الزوجة المحامي محمد العتيبي لصحيفة “الأنباء إن الحكم رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على الغير.

وفي العام 2015 قضت محكمة سعودية بالسجن أسبوعا و30 جلدة لزوج صفع زوجته وبصق عليها.

وفي تصريح قديم منسوب للشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فإن الرجل الذي يبصق على زوجته هو آثم شرعًا لأنه أهان من “أمرنا الله تعالى بتكريمه وهذا الفعل ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين بل هو من أخلاق الهمج”.

وأضاف ممدوح أن “كفارة هذا الفعل تكون على أمرين: الأول: حق الله بأن يتوب إليه من هذا الأمر لأنه أهان من خلقه الله، والثاني: حق زوجته بأن يطلب من زوجته أن تسامحه فإذا سامحته فهو خير له وإذا لم تسامحه فسيكون في ورطة”.