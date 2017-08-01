القبض على قس في الفلبين بتهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، القبض على قس كاثوليكي لممارسته الجنس مع فتاة قاصر.

وأوضحت الشرطة أن القس (55 عامًا) كان قد طلب الفتاة (13 عامًا) عن طريق قواد مرات عدة لممارسة الجنس معها، وحسب تصريحات الشرطة، فإن والدة الفتاة كانت قد حررت محضرًا ضد القواد.

وألقت الشرطة القبض على القس، يوم الجمعة الماضي، عندما أحضر الفتاة إلى فندق يقع على أحد الطرق السريعة، وتحرر محضر ضد القس بتهمة الاتجار بالبشر.

من جانبها، أبدت أبرشية انتيبولو التي يتبع لها القس استعدادها للتعاون الكامل مع جهات التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 80% من سكان الفلبين البالغ عددهم 100 مليون نسمة، كاثوليك، كما أن الكنيسة الكاثوليكية لها تأثير كبير في هذا البلد الآسيوي.