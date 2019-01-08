السجن 10 سنوات للاعب كرة في الكويت خطف شابة أردنية

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق لاعب كرة في الفريق الأول في أحد الأندية المحلية، لتورطه في جرائم خطف وهتك عرض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نيسان/ أبريل الماضي، وفتحت السلطات حينها تحقيقات في الحادثة للوقوف على كافة تفاصيلها.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية حينها أن “إحدى دوريات منطقة حولي رصدت مركبتين تقوم إحداهما بمطاردة الأخرى، فتم توقيفهما وتبين أن الأولى بها وافد سوري والأخرى بها شخص من غير محددي الجنسية (بدون) وهو لاعب كرة قدم في أحد الأندية”.

ونقلت عن الوافد السوري قوله خلال التحقيقات إن “المدعى عليه أوقفه حيث كانت ترافقه خطيبته الأردنية (19 عامًا) زاعمًا أنه رجل مباحث وطلب من الفتاة أن ترافقه في سيارته باعتبارها مخالفة للقانون، وطلب من خطيبها السوري أن يلحق به إلى مخفر السالمية رافضًا محاولاته بأن يكون برفقة خطيبته داخل مركبة المتهم”.

وأضاف الوافد: “توجهت إلى المخفر وتم إبلاغي بأن الواقعة ربما تكون انتحال صفة رجال أمن فسارع الى منزل خطيبته وإذا به يشاهدها تنزل من مركبة البدون فبدأ بمطاردته”.

وأشار المصدر إلى أن “رجال الأمن أخضعوا المدعى عليه للتحقيقات حيث اعترف بانتحاله صفة رجال الأمن وسبق له أن استولى على أموال وافدين بهذه الصفة، كما استدرج وافدتين آسيويتين بزعم مخالفتهما لقانون العمل واعتدى عليهما في ساحة ترابية”.