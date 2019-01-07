شاب فلسطيني يختلق حادثة اختطافه بمساعدة صديقه.. لهذا السبب

في حادثة غريبة من نوعها، قام شاب فلسطيني بالاتفاق مع صديقه على اختلاق جريمة اختطاف له؛ لإجبار والده على تسديد ديونه البالغة 136 ألف دولار.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، لـ”إرم نيوز”، إن “الشرطة في الخليل تلقت بلاغًا يفيد باختطاف مجهولين مواطنًا من بلدة صوريف شمال الخليل واقتياده لجهة مجهولة”.

وأضاف ارزيقات، أنه “بناءً على المعلومات باشرت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل إجراءات البحث والتحري، وتمكنت من العثور على الشخص المفقود داخل منزل في البلدة، ولم يكن هناك أي دلائل تشير لاختطافه فتم إحضاره وصاحب المنزل إلى مديرية الشرطة”.

وتابع: “من خلال الاستماع لأقوال الشخصين تبين أنهما اتفقا على اختلاق جريمة الخطف والمطالبه بفدية من والد المخطوف؛ لإجباره على بيع أرضه ودفع مبلغ نصف مليون شيكل ليقوم المخطوف بسداد دينه، وقد جرى توقيف الشخصين لحين عرضهما على النيابة العامة”.

وأكد ارزيقات أن “اختلاق الجرائم يعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر”.