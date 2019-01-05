المزاح يودي بحياة طالب أزهري طعنًا على يد زميله بمصر

أقدم طالب أزهري على قتل صديقه وزميله في الدراسة، حيث سدد له طعنات نافذة في الصدر؛ بسبب المزاح.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ رسمي إلى قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل – شمال)، يفيد بمقتل طالب أزهري لم يتجاوز عمره 16 عامًا، فيما بدأ رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل، تبين أن الطالب المجني عليه كان يجلس مع زميله المتهم، برفقة زملاء آخرين، وبعد مزاحهما معًا نشبت مشادة بينهما، قام على إثرها المتهم بتسديد طعنات نافذة، مستخدمًا “مطواة”؛ ليسقط زميله جثة هامدة.

واتضح من التحريات، أن المتهم والمجني عليه تجمعهما علاقة زمالة وصداقة منذ سنوات الطفولة وحتى الالتحاق بالدراسة.

وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة الطالب بعد توقيع الكشف الطبي عليها.