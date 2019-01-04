عربي يقتل والدته “ضربًا” بدعوى سوء معاملتها له

أقدم شاب عربي على جريمة بشعة بقتله والدته المسنة، بتوجيه ضربات متتالية لها حتى أفقدها الوعي ولقيت حتفها، بداعي سوء معاملتها له.

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية في مصر إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها في منطقة شبرا الخيمة، وبانتقال رجال الشرطة إلى محل الواقعة تبين وجود جثة “سعاد. م.ع”، 69 سنة، ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة نومها.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الحادث لم يكن بدافع السرقة في ظل سلامة جميع منافذ منزلها وعدم بعثرة محتوياته.

ومع أخذ أقوال جيران المجني عليها أقروا بأن الابن، الذي يدعى “أيمن” (41 سنة – عاطل)، سبق وأن تعدى على والدته بالضرب منذ ثلاثة أيام، وأنهم تدخلوا وقاموا باصطحابها للشقة التي تقطن فيها، ولم يشاهدوها بعد ذلك.

بعد تقنين الإجراءات، ألقى رجال الأمن القبض على ابن المجني عليها، وبمواجهته اعترف بقتله لوالدته بسبب سوء معاملتها له.

وأوضح في اعترافاته أن أمّه أُصيبت بحالة فقدان للوعي وفوجئ بوفاتها، ولم يقم بالإبلاغ خشية مساءلته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.‎