الإمارات.. عصابة تسرق ساعات ثمينة ومجوهرات من فيلا بدبي

أحيل آسيوي مقيم بدبي في دولة الإمارات إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة سرقة خزنتين تحويان كمية كبيرة من المجوهرات والساعات الثمينة، إضافة إلى سيارة رباعية الدفع، من فيلا في دبي، بالتعاون مع 3 متهمين آخرين فارين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال شاهد من شرطة دبي، إن المتهم ضبط بسبب سرقة منزل في إمارة أخرى، وضبطت بحوزته المجوهرات، واعترف أنها حصيلة سرقات منازل عدة في دبي، كما اعترف بسرقة محتويات الفيلا بمشاركة 3 متهمين آخرين.

وقال المتهم إنه نفذ وعصابته السرقة في فترة ما بين الظهر والعصر، مبينًا أنهم “رصدوا الفيلا، وبعد أن تأكدوا من خلوها تسلل شركاؤه من باب الكراج، بعدما لاحظوا أنه ظل مفتوحًا، ثم كسروا الباب المؤدي إلى الفيلا باستخدام عتلة ومفك ومطرقة، فيما كان هو ينتظرهم في الخارج”.

وبحسب الشاهد، فإن المتهم ادعى أن شركاءه عادوا إليه وهم يحملون حقيبتين تحويان المسروقات، وكان اثنان منهم يستقلان مركبة من طراز “لاندكروزر” تخص المجني عليه، صاحب الفيلا، لكنهما تركاها لاحقًا في مكان قريب؛ خوفًا من الإبلاغ عن سرقتها وتعقبها.

وتابع الشاهد، أن رجال الأمن لم يقتنعوا برواية المتهم، وتمت إحالته لقسم الأدلة البيولوجية، حيث تطابق حمضه النووي مع آثار رفعت من مسرح الجريمة، ما يؤكد أنه شارك في التسلل إلى الفيلا وكسر الخزنتين الحديديتين، ولم يقتصر دوره على المراقبة فقط، كما يزعم.