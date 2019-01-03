الشرطة تكشف تفاصيل “مثيرة” بشأن مقتل طفلة في الأردن على يد والدها

كشفت الشرطة الأردنية، يوم الخميس، تفاصيل جريمة قتل مروعة ارتكبها أب بحق طفلته البالغة من العمر 4 أعوام في منطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء في الأردن.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان: “إن فريق التحقيق الخاص المشكل من قيادة شرطة البادية الملكية والبحث الجنائي والأمن الوقائي، والمكلف بمتابعة التحقيق في ملابسات العثور على جثة طفلة أنثى كانت ملفوفة بالقماش داخل حفرة في منطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء شمال العاصمة عمان يوم الإثنين الماضي، قد تمكن من إنهاء تحقيقاته بعد تحديد هويتها وهوية قاتلها”.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن من قام بارتكاب جريمة القتل هو والد الطفلة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه.

وأكد البيان أنه “وفور العثور على جثة الطفلة والتي كان قد ظهر عليها آثار شدة وعنف باشر الفريق الجنائي بجمع المعلومات وإجراء التحريات وتوصّل إلى تحديد هويتها”.

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن في بيانها أن” المجني عليها هي طفلة من مواليد عام 2014″.

وقالت المديرية: “إن متابعة التحقيق أظهرت أن والد الطفلة المقتولة قام منذ حوالي شهر بالاعتداء عليها بالضرب على مناطق متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها”.

وأضافت أنه وبعد وفاتها ” قام والدها بتكفين جثتها والتوجه إلى منطقة الغباوي شرق الأردن ودفنها في حفرة في مكان غير مأهول”.

وأكدت مديرية الأمن العام أنه جرى تحويل المتهم وهو والد الطفلة المجني عليها إلى المدعي العام المختص والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه”.