أخبرته بحملها.. فقتلها لشكه في سلوكها‎

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شخص في منطقة الهرم غربي القاهرة؛ لاتهامه بقتل زوجته الحامل؛ بدعوى شكه في سلوكها.

بدأت الواقعة بتلقي مفتش مباحث الهرم إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بدائرة القسم، وبانتقال ضباط المباحث لمحل البلاغ، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، ومصابة بطعنات في منطقة البطن، وتبين بالفحص في المستشفى أنها حامل في شهورها الأولى.

تم تشكيل فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف البحث تمكنت مباحث الهرم من ضبطه.

وأمام المباحث، أقر المتهم بجريمته معللًا ذلك بشكه في سلوك زوجته خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب كثرة تلقيها مكالمات هاتفية ومحادثات على “فيسبوك”، مضيفًا أنها عندما أخبرته بحملها استشاط غضبًا، وقال لها: “إنتي بتخونيني.. اللي في بطنك مش مني”، واستل سكينًا وانهال به طعنًا على بطنها، ولاذ بالفرار بعدما تركها غارقة في دمائها.

وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتولي التحقيق.