أحدهم سويسري.. المغرب يحيل 7 مشتبهين بقتل سائحتين أوروبيتين لـ”محكمة الإرهاب”

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، عن إحالة 7 من المشتبه بهم بجريمة قتل السائحتين الغربيتين في ضواحي مدينة مراكش، يوم 17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب.

وقال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط: إنه “في إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، بضواحي مدينة مراكش، تمت إحالة 7 أشخاص آخرين، من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية”.

وأضاف، في بيان، أن “النيابة العامة التمست من القاضي التحقيق مع المشتبه بهم بشبهات تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدًا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بذلك، وهي نفس التهم التي سبق توجيهها لـ15 مشتبهًا فيهم، وتمت متابعتهم في حالة اعتقال”.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عامًا)، والنرويجية مارين أولاند (28 عامًا) ليل 16-17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر في عام 2018، جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

وأوقفت السلطات المغربية نحو 20 شخصًا للاشتباه بتورطهم في الجريمة التي اعتبرتها المملكة “إرهابية”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة في البرلمان، أن النتائج الأولية التي يمكن استنتاجها من الحادث الأليم لمنطقة إمليل تبين أن الأمر “لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة”.