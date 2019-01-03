سوري يرتكب مجزرة عائلية في “وضح النهار” طمعًا بالمال

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة السورية، دمشق، من إلقاء القبض على شاب أقدم على قتل جده وجدته وطعن الابنة؛ بدافع السرقة، في وضح النهار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد من جيران المجني عليهم عن وقوع جريمة، وعند الوصول إلى الموقع، شوهدت آثار الدماء على الباب، وسمعت أصوات استغاثة من الداخل.

وخلع رجال الأمن الباب، حيث عثروا على صاحب المنزل وزوجته مقتولين، فيما أصيبت ابنتهما بعدة طعنات، وتم إسعافها للمستشفى، وبدخول المكان الذي تصدر منه استغاثة عثر على امرأة وطفلها وفتاة نجوا من المجزرة، كما عثر في مكان الجريمة على مبلغ مليون و500 ألف ليرة (ما يعادل 3000 دولار)، و7 جوالات، ومصاغ تقليدي، وساعتي يد نسائيتين.

وأخبرت المرأة والفتاة الناجيتان، الشرطة، أن الفاعل هو حفيد القتيل.

وإثر تحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب في أحد أحياء دمشق، ولا تزال على ثيابه آثار الدماء وبحوزته حقيبة عثر فيها على السكين التي استخدمها لارتكاب جريمته، ومبالغ مالية وجوال أحد الضحايا، وبالتحقيق معه أقر أن جريمته بدافع السرقة.