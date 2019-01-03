القبض على وافدين عبثا بعملة الإمارات في مقطع فيديو

ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات القبض على رجلين من جنسية آسيوية في العقد الثاني من عمرهما، تورَّطا بنشر فيديو مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام أحدهما برمي أوراق نقدية من فئة 1000 درهم (ما يعادل 270 دولارًا) على أرضية سيارة ويدوس عليها بقدمه، وسط تشجيع من زميله الذي كان يقود السيارة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أُحيل المتهمان للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، بعد اعترافهما بتصوير الفيديو المسيء من أجل التظاهر أمام متابعيهما على مواقع التواصل.

وتم رصد مقطع الفيديو بعد إثارته انتقادًا واستنكارًا من قِبل رواد مواقع التواصل، لما فيه من إساءة لعملة البلاد، ومن ثم تم إلقاء القبض على المتورطين.