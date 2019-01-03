مصر.. شاب يقتل والدته لهذا السبب

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ألقت قوات الأمن المصرية اليوم الخميس، القبض على شاب مصري قتل والدته بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي.

وتشير التفاصيل، إلى أن الابن أقدم على طعن والدته صباح اليوم، في مدينة الجيزة “شمال مصر”، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات الأولية، أن ابن المجني عليها طلب منها مبلغًا ماليًا لشراء بعض الاحتياجات الشخصية، فرفضت الأم الاستجابة له، لتنشب مشادة بينهما انتهت بقتلها.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة على الفور إثر تلقيها البلاغ، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة لاستكمال التحريات.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت خلال الشهور الماضية، جرائم قتل لأسر على يد ذويهم، لأسباب معظمها اقتصادية وبعضها الآخر لا يزال مجهول السبب.