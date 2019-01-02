السجن سنة لشاب أردني بسبب تقبيل طفلة

‎قررت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الأربعاء، حبس شاب أردني يعمل موظفًا في شركة لبيع المثلجات سنة كاملة بتهمة تقبيلة طفلة داخل مصعد عمارة يسكنها ذووها في إحدى ضواحي العاصمة عمان.

وبحسب موقع “رؤيا الإخباري”، فقد أصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وجاء في قرار المحكمة أن الطفلة المجني عليها والبالغه من العمر 9 أعوام وقعت ضحية لفعل هذا الشاب خلال شهر آب /أغسطس من العام الماضي أثناء ركوبها في مصعد العمارة التي تقطن بها.

ووفقًا للائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة للشاب، فإن المتهم كان يعمل في شقة تعود لجد الطفلة داخل العمارة التي تسكنها المجني عليها وقد صادفها المتهم عندما كانت تصعد إلى المصعد وقام بالامساك بخدها وضمها إليه وجهًا لوجه وتقبيلها على خدها”.

وأضافت اللائحة أن الطفلة وبعد أن وصلت إلى شقة ذويها أبلغت والدها الذي قام بتقديم شكوى قانونية بحق الشاب لدى الأجهزة الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض عليه وتحويله بعد التحقيق معه للقضاء الذي أصدر اليوم حكمًا عليه بالسجن عامًا كاملًا بعد اعترافه بارتكابه فعلته وتقبيله الطفلة.