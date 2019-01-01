صحيفة: السويسري المعتقل في قضية السائحتين بالمغرب من أصحاب السوابق الإجرامية

كشفت الصحافة السويسرية أن مواطنها المعتقل في قضية مقتل السائحتين بضواحي مراكش المغربية معروف لدى شرطة جنيف؛ لأن له الكثير من السوابق الإجرامية من قبيل السرقة والمخدرات وإلحاق أضرار بالممتلكات والعنف الزوجي.

وذكر موقع “لاتريبون دو جنيف” أن السويسري الإسباني كان من المشتبه بهم في مجال التطرف الديني بين 2007 و 2013، وقد غادر سويسرا في 2015 للاستقرار في المغرب، لكنها لم توضح كيف تمكن من الحصول على جواز سفر إسباني.

وتجري السلطات السويسرية اتصالات مكثفة مع مثيلتها في المغرب وإسبانيا والدنمارك والنرويج؛ لتسهيل البحث وتبادل المعلومات فيما يخص المتهم.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، السبت المنصرم، أنه تم إلقاء القبض على مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية؛ للاشتباه في تورطه بملف مقتل السائحتين في منطقة امليل.

وكشفت التحقيقات المغربية أن الرجل المقيم في مراكش متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه درب منفذي الجريمة على استعمال وسائل التواصل الحديثة، وأيضًا الرماية بواسطة بندقية صيد يمتلكها بدون رخصة، ناهيك عن الاشتباه في استقطابه لمغاربة ومهاجرين أفارقة، وتحريضهم على الاستحواذ على الأسلحة الوظيفية لعناصر الأمن؛ بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب.