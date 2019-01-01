اليمن.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفلة آلاء الحميري

نفذت السلطات اليمنية، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق يوسف الثوابي، مغتصب وقاتل الطفلة “آلاء الحميري”، وفق ما أوردته صحيفة “عدن الغد”.

وجرى تنفيذ الحكم من قبل السلطات في محافظة إب بملعب 22 مايو، بحضور آلاف المواطنين بعد أن اعترف بالتهم المنسوبة له خلال المحاكمة.

وكانت قضية اغتصاب وقتل الطفلة آلاء الحميري أثارت الرأي العام نظرًا لبشاعة الجريمة.

وقال الإعلامي عادل اليافعي تعليقًا على تنفيذ حكم الإعدام: “على الله ما أجمل شرع الله وما أروع السيف والسياف والرصاص الخارق لكل من تسول له نفسه أذية العباد ..انظروا فرحة أسرة الطفلة لا تعادلها فرحة.. شكرًا قضاء وأمن محافظة إب.”