كويتي يحاول كسر باب شقة مواطنة لقطعها علاقتها به

قدمت مواطنة في دولة الكويت شكوى ضد شخص تعرفه، طرق باب شقتها وهددها بكسر الباب في حال عدم فتحه، ثم هرب قبل وصول رجال الأمن.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المواطنة وأثناء وجودها في مسكنها، فوجئت بشخص تعرفه يطرق الباب بعنف، ويتلعثم بالكلام بشكل يدل على أنه في حالة غير طبيعية، ويصرخ بها طالبًا منها فتح الباب، مهددًا أنه سيقوم بكسره وسينال منها.

وأبلغت المواطنة بعد تعرضها للتهديد رجال الأمن، حيث استنجدت بهم لإنقاذها منه، وزودتهم بعنوان شقتها.

وتبين عند وصول رجال الأمن للموقع، أن الشخص لاذ بالفرار قبل وصولهم، وبعد أن طرقوا الباب على المواطنة، أبلغتهم أن الشخص كويتي وكانت تعرفه سابقًا وقطعت علاقتها به، إلا أنها فوجئت به يحاول اقتحام شقتها.

وتم تسجيل قضية شروع في دخول مسكن وتهديد بإلحاق الأذى، وجارٍ ضبطه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.