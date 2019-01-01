الإمارات.. عصابة تقتحم سكنًا نسائيًّا وتسرق قاطناته وتعتدي عليهن

اقتحمت عصابة بدبي في دولة الإمارات، سكنًا نسائيًّا وسرقت قاطناته بالإكراه، بعد أن اعتدت على عدد منهن.

وأحيلت العصابة، المكونة من 7 أشخاص، وقبض على 5 منهم، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت المجني عليها إنها “تقيم في شقة من 4 غرف مع نساء أخريات، وإنها فوجئت بثلاثة رجال يقتحمون غرفتها مدعين أنهم من رجال التحريات”.

وأضافت “أنهم طلبوا منها ومن رفيقتها في الغرفة إبراز هويتهما ثم قيدوهما وسرقوا هواتف وحافظات نقود وقطعًا ذهبية تخصهما، فيما اعتدى عليها أحدهم بالضرب على وجهها لإرغامها على إعطائه قلادتها”.

وتابعت أن الجناة “انتقلوا إلى بقية الغرف، وسرقوا ممتلكات مماثلة لزميلاتها، قبل أن يفروا من الشقة، إلا أنها والمجني عليهن الأخريات أمسكن واحدًا منهم بمساعدة حارس الأمن”.

وقالت امرأة أخرى للنيابة العامة إن “أحد المتهمين هددها بسكين، وقيدها بحبل بلاستيكي، وضربها هي والمجني عليهن على وجوههن، لإثارة الخوف في نفوسهن”.

وذكر مصدر من شرطة دبي أن “أفراد الشرطة تمكنوا من ضبط متهم ثانٍ، أقر بأنه تلقى اتصالًا من متهم ثالث أخبره فيه بأنه وبقية المتهمين يعتزمون السطو على شقة تسكنها نساء فقط”، لافتًا إلى أنهم “توجهوا إلى المكان واقتحموه، وسرقوا منه أغراضًا عائدة لهن”.

وأضاف المصدر أن “المتهم الثاني أرشد عن بقية زملائه في الجريمة، فضبطت الشرطة 3 منهم، ليتم القبض على 5 أشخاص من أصل 7”.