مصري يعثر على زوجته وأطفاله مذبوحين داخل منزلهم

تفاجأ مواطن مصري، يوم الأحد، عقب وصوله إلى منزله الواقع في محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، بمقتل أسرته بالكامل، والمكونة من زوجته وأبنائهما الثلاثة، ذبحًا، وذلك في ظروف غامضة.

وتحركت الأجهزة الأمنية في مصر، فور إبلاغ الزوج، بقوات من فرق البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة، ورفع البصمات، واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لبدء التحقيق في القضية.

وعثرت أجهزة الأمن على الزوجة وأحد الأبناء في صالة الشقة، بينما الطفلان الآخران كل منهما في غرفة.

والزوجة هي دكتورة تحاليل، والطفل الكبير يدرس في الثالث الابتدائي، بينما يبلغ الطفلان الآخران من العمر 5 سنوات، و40 يومًا.